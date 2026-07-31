FPV-дрон ВСУ атаковал мужчина на элекросамокате в Белгородской области – мирный житель погиб на месте

Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в больницу Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате очередных ударов вооруженных сил Украины в Белгородской области один человек погиб и трое получили ранения. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

FPV-дрон противника нанес целенаправленный удар по мирному жителю, который передвигался на электросамокате в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

Под ракетный обстрел со стороны противника попал Белгородский округ вечером 31 июля. В селе Новая Нелидовка в результате прилета снаряда во двор частного дома ранены три женщины. У двух пострадавших диагностировали осколочные ранения тела. Третья белгородка получила ранение брюшной полости. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Бригады скорой помощи доставляют раненых во вторую городскую больницу Белгорода.

При ракетном ударе различные повреждения получили четыре частных дома, две хозяйственные постройки и два автомобиля. Кроме того, перебита газовая труба.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.