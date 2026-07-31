Мужчина и 14-летняя девочка пострадали от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Беспилотник вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам Белгородской области. Ранены еще два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.
В селе Толоконное Белгородского округа после удара вражеского беспилотника по грузовому автомобилю мужчина получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в приемное отделение Октябрьской районной больницы в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
В детскую областную клиническую больницу в Белгород бригада «скорой» доставила 14-летнюю девочку с акубаротравмой. Несовершеннолетняя пострадала во время утреннего ракетного обстрела села Красный Куток Борисовского округа. После проведенных обследований подросток продолжит лечение в амбулаторных условиях.
В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие атаки FPV-дрона был поврежден автомобиль.
В Белгороде после падения беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома.
В селе Почаево Грайворонского округа от удара FPV-дрона повреждены стекло, капот и салон легкового автомобиля.
В хуторе Крисаново Краснояружского округа из-за атаки беспилотника повреждены кровля и потолок частного дома.
В городе Шебекино в результате удара беспилотника поврежден грузовик на территории предприятия.