Мужчина и 14-летняя девочка пострадали от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Ребенок продолжит лечение дома Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотник вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам Белгородской области. Ранены еще два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Толоконное Белгородского округа после удара вражеского беспилотника по грузовому автомобилю мужчина получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в приемное отделение Октябрьской районной больницы в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

В детскую областную клиническую больницу в Белгород бригада «скорой» доставила 14-летнюю девочку с акубаротравмой. Несовершеннолетняя пострадала во время утреннего ракетного обстрела села Красный Куток Борисовского округа. После проведенных обследований подросток продолжит лечение в амбулаторных условиях.

В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие атаки FPV-дрона был поврежден автомобиль.

В Белгороде после падения беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома.

В селе Почаево Грайворонского округа от удара FPV-дрона повреждены стекло, капот и салон легкового автомобиля.

В хуторе Крисаново Краснояружского округа из-за атаки беспилотника повреждены кровля и потолок частного дома.

В городе Шебекино в результате удара беспилотника поврежден грузовик на территории предприятия.