Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Никольское 4 августа

В поселке Октябрьский повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городскую больницу №2 Белгорода обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на грузовик в селе Никольское Белгородского округа 4 августа. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области. У него диагностировали ранение бедра. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.

В Белгородском округе в селе Чайки поврежден частный дом и два автомобиля, в поселке Октябрьский Белгородского округа – три частных дома, хозпостройка, машина и линия электропередачи, в селах Николаевка и Никольское – по машине, в селе Отрадное – частный дом, в городе Шебекино – частный дом, склад, грузовик, в селе Белянка Шебекинского округа – коммерческий объект, в Валуйском округе в селе Казинка – грузовик, в селе Дунайка Грайворонского округа – хозпостройка.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.