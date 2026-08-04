Мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 4 августа

В селе Никольское повреждены легковушка и грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ по Белгородской области 4 августа. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчина получил множественные ранения тела. Сотрудники спецназа Росгвардии, прибывшие на место происшествия, оказали ему доврачебную помощь и доставили в РБ. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, и для продолжения лечения его транспортируют в областную клиническую больницу. Машина повреждена.

В округе в селе Ясные Зори поврежден частный дом, в селе Никольское – легковушка и грузовик, в селе Архангельское Шебекинского округа – частный дом и техническое сооружение, в Валуйском округе на хуторах Леоновка и Михайловка – по частному дому, в Борисовском округе в селе Грузское – грузовик.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.