Один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе

Пострадавших доставляют в больницу Белгорода Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в Белгородской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

FPV-дрон противника атаковал гражданский автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа. Женщина, которая находилась в салоне транспортного средства, скончалась на месте происшествия от полученных травм. Выражаем соболезнования семье погибшей.

Также множественные осколочные ранения получили мужчина и женщина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в областную клиническую больницу в Белгород. По оценке медиков, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером в Краснояружском округе украинский беспилотник взорвался на территории частного домовладения. В результате детонации серьезные ранения получили трехлетний мальчик и его бабушка. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.