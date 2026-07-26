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НовостиПолитика26 июля 2026 17:47

Беспилотник ВСУ нанес удар по грузовику в Белгороде

Из-за детонации повреждены три грузовые машины и коммерческий объект
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотник ВСУ нанес удар по грузовику в Белгороде

Беспилотник ВСУ нанес удар по грузовику в Белгороде

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары беспилотниками по гражданским объектам в Белгородской области 26 июля. Очередная атака противника пришлась по грузовому автомобилю в Белгороде. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

Сообщается, что в результате детонации украинского дрона у атакованного грузовика повреждена кабина. Помимо этого, повреждены еще два грузовых автомобиля, в здании коммерческого объекта выбито остекление.