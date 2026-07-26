ВСУ ударили беспилотниками по пяти муниципалитетам Белгородской области

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ВСУ нанесли удары по населенным пунктам в пяти муниципалитетах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Комсомольский Белгородского округа после атаки дрона повреждена кабина грузовика.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа из-за взрыва FPV-дрона в частном доме разбиты окна, посечены фасад и кровля, поврежден автомобиль. В Шебекино от ударов дронов повреждены окна частного дома и МКД, крыши двух хозпостроек, машина, а также перебита газовая труба. Утечку газа устранили. В селе Новая Таволжанка от взрыва дрона во дворе частного дома повреждены навес, кровля и машина.

В селе Дорогощь Грайворонского округа из-за детонации БПЛА посечен забор частного дома. В селе Смородино после атак FPV-дронов в трех частных домах и хозпостройке выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

В поселке Красная Яруга в результате атак FPV-дронов в двух частных домах и летней кухне выбиты окна, посечены крыши, также повреждены грузовик и легковушка. В селе Отрадовка Краснояружского округа от взрыва FPV-дрона на предприятии поврежден один из корпусов.

В селе Солдатское Ракитянского округа при взрыве FPV-дрона повреждена кабина грузовика. В поселке Ракитное от удара БПЛА загорелся гараж – пожар потушили. После атаки второго беспилотника в коммерческом объекте повреждены крыша, фасад и остекление.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.