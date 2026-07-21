Еще четыре человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область 21 июля

В селе Зиборовка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину: транспортное средство повреждено. Фото оперштаба Белгородской области.

Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону 21 июля. Пострадали четыре человека. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на частный дом две женщины получили ранения различных частей тела. После оказания медицинской помощи пострадавшие отказались от предложенной транспортировки в стационар. Повреждены окна, фасад дома и машина.

Количество пострадавших при детонации беспилотника в поселке Пролетарский Ракитянского округа возросло до четырех человек. За медицинской помощью обратились еще две женщины с акубаротравмами. Лечиться будут амбулаторно.

В селе Бессоновка повреждены здание предприятия и грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Ясные Зори Белгородского округа повреждены объект инфраструктуры и кузов автомобиля, в селе Бессоновка – здание предприятия и грузовой автомобиль, в Валуйском округе в селе Герасимовка – машина, в поселке Уразово - инфраструктурный объект, в селе Зиборовка Шебекинского округа – машина и забор частного дома, в городе Грайворон – многоквартирный дом.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.