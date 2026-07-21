Два человека ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Пролетарский

Фото оперштаба Белгородской области.

В результате атаки со стороны ВСУ пострадали два человека 21 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский от взрыва дрона мужчина получил ранения предплечья и бедра, женщина - ранение локтя. На «скорой» их везут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены многоквартирный дом и машина.

При атаке второго дрона в поселке повреждены фасад и окна коммерческого объекта.

В Валуйском округе в поселке Уразово поврежден «КамАЗ». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шебекино повреждены четыре машины и многоквартирный дом, Белгородском округе в селе Севрюково - прицеп грузового автомобиля, легковушка и забор частного дома, в Валуйском округе в поселке Уразово – «КамАЗ» и машина.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.