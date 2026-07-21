Девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото оперштаба Белгородской области.

20 июля ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом в своем канале в МАКС сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Враг ударил по 13 муниципалитетам нашего региона - Белгороду, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому и Яковлевскому округам.

Совершено семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, дважды сбрасывали взрывные устройства с БпЛА. ПВО сбила 183 беспилотника.

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, включая ребенка. Также накануне установлена личность мужчины, погибшего 19 июля. А в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля. В Белгороде, Прохоровском, Ракитянском, Шебекинском, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском округах ранены 77 человек, среди которых несовершеннолетний.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области 20 июля.