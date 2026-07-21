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Политика21 июля 2026 6:32

Девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Ударам подверглись 13 муниципалитетов
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

20 июля ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом в своем канале в МАКС сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Враг ударил по 13 муниципалитетам нашего региона - Белгороду, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому и Яковлевскому округам.

Совершено семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, дважды сбрасывали взрывные устройства с БпЛА. ПВО сбила 183 беспилотника.

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, включая ребенка. Также накануне установлена личность мужчины, погибшего 19 июля. А в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля. В Белгороде, Прохоровском, Ракитянском, Шебекинском, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском округах ранены 77 человек, среди которых несовершеннолетний.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области 20 июля.