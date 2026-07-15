Мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому хутору Масычево

В селе Гора-Подол посечены окна и забор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ по Белгородской области 15 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Грайворонском округе на хуторе Масычево дрон ударил по машине. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног и спины доставили в Борисовскую ЦРБ. Машина уничтожена огнем.

Также в округе в селе Гора-Подол поврежден частный дом, в городе Шебекино – гараж и грузовик, в селе Белянка – предприятие, в селе Нижнее Березово-Второе - объект инфраструктуры, в Борисовском округе в селе Байцуры – частный дом и газовая труба, в селе Ясные Зори Белгородского округа – частный дом.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.