211 БпЛА ВСУ атаковали 58 населенных пунктов Белгородской области

В селе Мешковое повреждены объект торговли и линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В десяти муниципалитетах Белгородской области 58 населенных пунктов атаковали ВСУ 14 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 45 снарядов и 211 беспилотников нанесли удары по трем городам, семи поселкам, 41 селу и семи хуторам.

В поселке Октябрьский повреждены два грузовика. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранены четыре человека. Повреждены 27 машин, 22 дома (два – МКД), восемь грузовиков, три предприятия, два социальных объекта, два инфраструктурных объекта, две линии электропередачи, гараж, единица сельхозтехники, коммерческий объект, газовая труба, объект торговли, хозпостройка и трактор.

В селе Шелаево повреждена одна единица сельхозтехники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.