Мужчина пострадал при ударе ВСУ по белгородскому селу Новая Таволжанка

После оказания помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ ударили по трем муниципалитетам Белгородской области 15 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал машину. Получившего ранения лица, грудной клетки, рук и ноги водителя глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль поврежден.

В селе при взрыве второго дрона поврежден частный дом, в городе Шебекино – грузовик, в поселке Октябрьский Белгородского округа - гараж и грузовик, в селе Отрадное – машина, в поселке Красная Яруга – хозпостройка и машина.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.