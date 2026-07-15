Двое мужчин ранены в результате атаки врага по Шебекинскому округу Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по Белгородской области 15 июля. Пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Техника повреждена, а также посечена осколками еще одна машина.

В Шебекинском округе в селе Максимовка водитель машины самостоятельно обратился в Большетроицкую больницу. У мужчины диагностировали ранение голени. Для продолжения лечения его направили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в округе в селе Новая Таволжанка поврежден частный дом, в поселке Октябрьский Белгородского округа – грузовик, газовая труба, на участке автодороги Устинка - Ясные Зори – машина, в поселке Красная Яруга - забор частного дома.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.