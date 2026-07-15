Еще трое человек ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Утром в селе Никольское Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом. Выбиты окна. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Три мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ. Об этом утром 15 июля сообщил оперштаб Белгородской области.

Ночью в городе Грайворон при взрыве FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего их перевели в городскую больницу №2 Белгорода.

Утром в селе Никольское Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом. Мужчину с ранениями грудной клетки на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В доме выбиты окна.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.