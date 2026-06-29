Еще четверо человек ранены при ударе ВСУ по Белгородской области 29 июня

Женщину и двоих мужчин со множественными ранениями различных частей тела доставили в Краснояружскую ЦРБ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области 29 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа дрон ударил по машине. Женщину и двоих мужчин со множественными ранениями различных частей тела доставили в ЦРБ. После оказания помощи их перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль поврежден.

В городскую больницу №2 Белгорода обратилась еще одна пострадавшая при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. У женщины диагностировали акубаротравму.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа поврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Грайворонском округе в селе Почаево повреждена машина, в городе Грайворон – социальный объект, в селе Доброе – забор частного дома, в селе Вознесеновка Шебекинского округа – машина, в селе Белянка - три складских помещения и легковушка, в поселке Октябрьский Белгородского округа – частный дом, на окраине села Илек-Пеньковка Краснояружского округа - два корпуса предприятия, частный дом, социальный объект и прицеп грузовика, в поселке Пролетарский Ракитянского округа – грузовик.

По данным Минобороны РФ, 29 июня с 7:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 96 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.