Мужчина серьезно ранен при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в Белгородской области с применением беспилотников. В результате очередной атаки ранен мужчина. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

По информации Оперштаба, украинский FPV-дрон сдетонировал на территории одного из предприятий в городе Шебекино. При взрыве мужчина получил осколочные ранения головы, грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу в Белгород. Медики оценивают состояние белгородца как тяжелое. Ему оказывают всю необходимую помощь.

На месте атаки беспилотника повреждены фасад здания цеха и одна единица спецтехники.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня в селе Плоское Корочанского округа в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель. В хуторе Никольский Ракитянского округа при взрыве FPV-дрона 15-летний подросток получил минно-взрывную травму. Несовершеннолетнему оказали помощь в детской областной больнице. К счастью, госпитализация не потребовалась.