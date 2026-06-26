В белгородском приграничье 15-летний подросток пострадал при детонации дрона ВСУ

В Белгородском округе при атаке дрона поврежден автомобиль Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Еще четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны вооруженных сил Украины. Пострадал несовершеннолетний. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

Стало известно о пострадавшем при детонации FPV-дрона подростке в хуторе Никольский Ракитянского округа. Парень самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи детской областной клинической больницы диагностировали ему минно-взрывную травму. После оказанной помощи подросток продолжит амбулаторное лечение.

В Грайвороне в результате детонации беспилотника повреждены заднее стекло автомобиля, фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Косилово Грайворонского округа после удара FPV-дрона в частном домовладении посечены фасад, забор и хозяйственная постройка.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за взрыва беспилотника сгорел частный дом.

В поселке Октябрьский Белгородского округа после удара FPV-дрона в частном доме разбиты окна, осколками посекло. Кроме того, повреждения получил автомобиль.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа в результате атак нескольких дронов пробита кровля частного дома. Еще одно домовладение полностью сгорело.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.