Мужчина погиб при детонации боеприпаса в селе Плоское Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В селе Плоское Корочанского округа в результате детонации боеприпаса погиб мужчина. О случившемся сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Из-за взрыва повреждены крыши, фасады и входные группы четырех частных домов. Также различные повреждения получили три транспортных средства, частично разрушено здание социального объекта.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях произошедшего уточняется.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего белгородца.