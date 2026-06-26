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НовостиПроисшествия26 июня 2026 8:01

Мужчина погиб при детонации боеприпаса в селе Плоское Белгородской области

Из-за взрыва повреждены четыре частных дома, социальный объект и три автомобиля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина погиб при детонации боеприпаса в селе Плоское Белгородской области

Мужчина погиб при детонации боеприпаса в селе Плоское Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В селе Плоское Корочанского округа в результате детонации боеприпаса погиб мужчина. О случившемся сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Из-за взрыва повреждены крыши, фасады и входные группы четырех частных домов. Также различные повреждения получили три транспортных средства, частично разрушено здание социального объекта.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях произошедшего уточняется.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего белгородца.