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Политика22 июня 2026 16:21

Двое мужчин ранены при ударе врага по белгородскому селу Белянка

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются 22 июня. Пострадали два человека. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по машине. Одного мужчину с ранением головы и голени везут в городскую больницу №2 Белгорода. Второго пострадавшего, с ранением грудной клетки, транспортируют в областную клиническую больницу. По оценке медиков, оба находятся в тяжелом состоянии. Машина повреждена.

В городе Шебекино и селе Ржевка повреждены по грузовику.

В городе Шебекино и селе Ржевка повреждены по грузовику.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шебекино и селе Ржевка повреждены по грузовику, в Белгородском округе в поселке Майский – «ГАЗель», в поселке Ракитное – коммерческий объект, на окраине поселка Красная Яруга – предприятие и машина, на хуторе Красноорловский - две хозпостройки, в Грайворонском округе в селе Замостье – машина, административное здание, в селе Гора-Подол – частный дом, в Волоконовском округе на хуторе Криничное – машина.

В селе Гора-Подол при атаке дрона в частном доме повреждено остекление.

В селе Гора-Подол при атаке дрона в частном доме повреждено остекление.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.