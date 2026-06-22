Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 21 на 22 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 21 июня до 7:00 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.