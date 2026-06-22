Водитель автобуса погиб при ударе ВСУ по Белгородской области

Фото оперштаба региона.

В Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга - Вязовое FPV-дрон атаковал автобус 22 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Водителя в тяжелом состоянии бойцы «БАРС-Белгород» доставили в ЦРБ. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Транспорт поврежден.

В селе Бершаково Шебекинского округа опврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Также в округе в селе Илек-Пеньковка повреждены окна и входная группа предприятия, кровля частного дома.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский повреждена машина, в селе Красный Октябрь – частный дом, в селе Мощеное Грайворонского округа – частный дом, в селе Гора-Подол - коммерческий объект, в селе Замостье – частный дом и хозпостройка, в Валуйском округе в поселке Уразово - объект торговли, в селе Бершаково Шебекинского округа – грузовик.

В селе Гора-Подол при детонации FPV-дрона повреждены остекление, фасад и забор коммерческого объекта. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.