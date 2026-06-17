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Политика17 июня 2026 7:58

Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга

Шесть муниципалитетов Белгородчины находятся под ударами ВСУ
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

17 июня ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал автомобиль. Получивший ранение голени мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи его направили в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

Кроме того, в поселке от атак дронов повреждены пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление социального объекта, легковушка и микроавтобус.

В поселке Красная Яруга повреждена газовая труба.

В поселке Красная Яруга повреждена газовая труба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа поврежден автомобиль, в селе Нежеголь – машина, на окраине города Шебекино – грузовик и легковушка, в Белгородском округе в поселке Октябрьский – «КамАЗ» и частный дом, в поселке Малиновка – частный дом и две надворные постройки, в Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица - объект инфраструктуры, в поселке Пролетарский Ракитянского округа – оборудование, на участке автодороги Ракитное - Бобрава – машина, в городе Валуйки - техническое помещение.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский поврежден «КамАЗ».

В Белгородском округе в поселке Октябрьский поврежден «КамАЗ».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево.