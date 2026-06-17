Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга

Фото оперштаба Белгородской области.

17 июня ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал автомобиль. Получивший ранение голени мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи его направили в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

Кроме того, в поселке от атак дронов повреждены пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление социального объекта, легковушка и микроавтобус.

В поселке Красная Яруга повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа поврежден автомобиль, в селе Нежеголь – машина, на окраине города Шебекино – грузовик и легковушка, в Белгородском округе в поселке Октябрьский – «КамАЗ» и частный дом, в поселке Малиновка – частный дом и две надворные постройки, в Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица - объект инфраструктуры, в поселке Пролетарский Ракитянского округа – оборудование, на участке автодороги Ракитное - Бобрава – машина, в городе Валуйки - техническое помещение.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский поврежден «КамАЗ». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево.