Как минимум один БпЛА сбили над Белгородской областью в ночь с 16 на 17 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 16 июня по 7:00 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.