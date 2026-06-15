Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому хутору Масычево 15 июня

Повреждены линии газо- и электроснабжения. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Грайворонском округе при атаке ВСУ пострадала мирная жительница ночью 15 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

На хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства на частный дом женщина получила осколочные ранения ног. На «скорой» ее доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

От взрыва огнем уничтожены дом и две надворные постройки. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.