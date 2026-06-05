До двух выросло число раненых при атаке ВСУ по белгородскому поселку Томаровка

После оказания помощи пострадавшего направили в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших от удара беспилотника по коммерческому объекту в поселке Томаровка Яковлевского округа 5 июня возросло до двух человек. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчина с ранениями грудной клетки, височной области и плеча самостоятельно обратился в Томаровскую районную больницу. После оказания помощи его направили в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее сообщалось об еще одном раненом мужчине.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 5 июня перехвачены и уничтожены 135 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.