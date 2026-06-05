Мужчина ранен в результате удара ВСУ по белгородскому поселку Томаровка

В Прохоровском округе на хуторе Грушки-Вторые повреждены ангар и находящаяся внутри сельхозтехника. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Томаровка Яковлевского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту 5 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями спины и ног на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены навес, фасад и остекление здания, микроавтобус и легковушка.

В Прохоровском округе на хуторе Грушки-Вторые повреждены ангар и находящаяся внутри сельхозтехника, в городе Грайворон - навес, оборудование и автомобиль на территории коммерческого объекта, в селе Мощеное – хозпостройка, в селе Двулучное Валуйского округа – машина, на окраине поселка Красная Яруга – частный дом.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.