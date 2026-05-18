Двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка

В поселке Борисовка от взрыва вражеского дрона двое мужчин скончались на месте до приезда «скорой».

Во время террористической атаки со стороны ВСУ двое мужчин погибли, двое получили ранения 18 мая. Об этом сообщает орперштаб Белгородской области.

В поселке Борисовка от взрыва вражеского дрона двое мужчин скончались на месте до приезда «скорой».

Тем временем, в реанимации Борисовской ЦРБ врачи борются за жизнь получившего проникающее ранение живота, множественные ранения рук и ног мужчины. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными ранениями различных частей тела на «скорой» везут в областную клиническую больницу.

На месте атаки повреждены несколько автомобилей. Все оперативные службы работают на месте.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 17 мая до 7:00 18 мая перехвачены и уничтожены 50 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Азовского моря

