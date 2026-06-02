Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в селе Бочковка Белгородского округа

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. В результате очередной атаки ранен ребенок. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Сегодня утром, 2 июня, в селе Бочковка Белгородского округа частный дом подвергся атаке украинского беспилотника. В результате детонации в домовладении повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.

Одиннадцатилетний мальчик получил множественные осколочные ранения ног. Бригада скорой помощи доставила маленького пострадавшего в детскую областную клиническую больницу в Белгород. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера в Пушкарном Белгородского округа в результате атаки дрона ВСУ один мужчина погиб, еще один был госпитализирован во вторую городскую больницу в Белгороде. Еще четыре человека получили ранения при ударе FPV-дрона по автобусной остановке в Новой Деревне Белгородского округа. Троих госпитализировали с серьезными ранениями, четвертый после оказанной помощи продолжает лечение в амбулаторных условиях.