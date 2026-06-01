Политика1 июня 2026 12:11

Мужчина погиб, еще один ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Пушкарное

Пострадавшего везут в городскую больницу №2 Белгорода
Алексей СЕРГУНИН
Мужчину с предварительным диагнозом «акубаротравма» на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Во время очередной атаки со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения 1 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Белгородском округе в селе Пушкарное при взрыве беспилотника погиб мужчина. Еще одного мужчину с предварительным диагнозом «акубаротравма» на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.