Четверо человек ранены при атаке ВСУ на белгородское село Новая Деревня 1 июня

В селе Отрадовка от детонации двух дронов повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники.

Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются 1 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В селе Новая Деревня Белгородского округа FPV-дрон взорвался на автобусной остановке. Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и ранениями различных частей тела на попутном транспорте доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Один из них сейчас находится в операционной, двое госпитализированы в профильное отделение. Четвертый пострадавший после оказания помощи отправился домой на амбулаторное лечение.

В Грайворонском округе в селе Почаево поврежден социальный объект, в Шебекино – грузовик и легковушка, в Борисовском округе в селе Грузское – грузовик, в поселке Красная Яруга - социальный объект, в селе Отрадовка - единица сельхозтехники.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.