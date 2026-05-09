Еще три человека пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 9 мая

Сегодня, 9 мая, вооруженные силы Украины нанесли удары еще по десяти населенным пунктам Белгородской области. Ранены еще три человека. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, украинский дрон ударил по остановочному комплексу на участке дороги Белгород – Комсомольский. В результате атаки женщина получила осколочные ранения руки и ушибы спины. Пострадавшую госпитализировали во вторую городскую больницу в Белгород. Остановка повреждена.

Также мужчина, который получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки сегодня днем при атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа, самостоятельно обратился в больницу в областном центре. После оказанной помощи он продолжит лечение в амбулаторных условиях.

Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ также самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один боец подразделения «Орлан». Он получил осколочное ранение грудной клетки во время атаки дрона сегодня рано утром в Шебекино. Врачи оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после атак трех БПЛА повреждены четыре автомобиля и заборы двух частных домовладений. В селе Ржевка из-за удара дрона поврежден легковой автомобиль.

В поселке Малиновка Белгородского округа от удара беспилотника в трех квартирах МКД выбиты окна. В поселке Разумное от падения обломков сбитых беспилотников выбиты окна в двух квартирах многоэтажки, повреждены крыши, окна и заборы в двух частных домовладениях. В поселке Дубовое в результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена легковушка. В поселке Октябрьский атаковали несколько дронов – повреждены коммерческий объект, легковой автомобиль и крыша частного дома.

В поселке Уразово Валуйского округа после атаки БПЛА самолетного типа осколками повреждены легковой автомобиль и забор частного дома.

В селе Почаево Грайворонского округа из-за ударов двух дронов повреждены частный дом и легковушка.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа при атаке FPV-дрона посечен забор частного дома.