НовостиПолитика9 мая 2026 12:08

Четверо взрослых и ребенок ранены при атаке дрона ВСУ в Разумном Белгородской области

В числе пострадавших – три сотрудника скорой помощи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На месте атаки повреждены 18 автомобилей, коммерческий объект и торговый павильон

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по коммерческому объекту в поселке Разумное Белгородского округа 9 мая. В результате атаки ранены пять мирных жителей, в том числе ребенок. Подробности случившегося сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным руководителя области, в числе пострадавших – три сотрудника скорой медицинской помощи. При атаке украинского беспилотника водитель и один из фельдшеров получили осколочные ранения плеч. Еще один фельдшер и местная жительница госпитализированы с осколочными ранениями ног. У 12-летней девочки диагностировали резаную рану лица.

Ребенка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Остальные пострадавшие продолжат лечение в областной клинической больнице.

На месте атаки в Разумном повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Также посечены 18 автомобилей и торговый павильон.