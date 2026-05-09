Боец «Орлана» ранен при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Шебекино

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по приграничным территориям Белгородской области 9 мая. Сегодня утром во время очередной атаки был ранен боец подразделения «Орлан». О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, в результате атаки противника мужчина получил множественные осколочные ранения предплечья и ног, а также минно-взрывную травму. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Врачи оказывают бойцу всю необходимую помощь.