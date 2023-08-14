В Белгороде пострадала 10-летняя девочка в результате атаки беспилотика 13 августа

Губернатор Белгородской области подтвердил информацию о пострадавшей десятилетней девочке в результате атаки беспилотника 13 августа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области подтвердил информацию о пострадавшей десятилетней девочке в результате атаки беспилотника 13 августа. Ребенок находится в больнице с инородным телом в руке и резаными ранами голени, предплечья и стопы. Об этом Гладков сообщил в ежедневной сводке по обстрелам региона за сутки.

- В Белгороде беспилотник противника врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. К сожалению, есть пострадавшая – 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы, - написал губернатор.

Известно, что во время происшествия маленькая белгородка гуляла возле дома. родители доставили ее в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также из-за взрыва беспилотника в доме на Есенина есть повреждения в пяти квартирах: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Помимо этого, повреждения получили 16 автомобилей и один хозяйственный объект.

Сегодня в ходе оперативного совещания регионального правительства чиновники доложили, что до конца недели все разрушения будут восстановлены. Подрядчики уже сделали замеры на замену окон. К оценке ущерба поврежденных автомобилей специалисты приступят завтра.