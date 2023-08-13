В Белгороде взрывом повредило фасад многоэтажки и 15 автомобилей

Упавшая с фасада плитка повредила порядка 15 автомобилей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня в Белгороде в 17:43 на улице Есенина произошел взрыв. В результате был поврежден фасад здания. Произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Также повреждены несколько квартир – в них выбиты окна, разбиты кондиционеры. Кроме того, упавшая плитка фасада повредила порядка 15 автомобилей, припаркованный на дворовой территории.

Из-за ЧП пострадал д

Упавшая с фасада плитка повредила порядка 15 автомобилей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

ом 9, корпус 1. На место происшествия выехал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона пообщался с жителями поврежденного дома.

- Самое главное - пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Обязательно поможем с восстановлением, - отметил Вячеслав Гладков.

Губернатор выехал на место ЧП. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сейчас на месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Специалисты устанавливают причины произошедшего. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки беспилотного летательного аппарата.