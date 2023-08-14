Пострадавший от попадания БПЛА дом в Белгороде восстановят к концу недели

В ходе оперативного совещания правительства Белгородской области стали известны сроки восстановления пострадавшего от попадания беспилотника дома на Есенина в Белгороде. Заместитель мэра Василий Голиков доложил губернатору о ходе работ.

Голиков рассказал, что после проведения экспертизы с членами лаборатории госуниверситета угрозы повреждения строительных конструкций выявлено не было. Соответствующий акт представят на ознакомление жителям дома.

Сейчас рабочие уже произвели замеры остекления в четырех поврежденных квартирах и временно закрыли оконные проемы пленкой. Вставить новые стеклопакеты планируют к четвергу. Что касается восстановления фасада, то его планируют восстановить до конца недели керамогранитом.

Кроме того, во время вчерашнего ЧП на Есенина были повреждены 16 автомобилей. С завтрашнего дня специальная комиссия начнет оценивать ущерб по этому направлению.