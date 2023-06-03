ВСУ ударили в место для эвакуации мирных жителей

Только 1 июня во время обстрелов пострадали 16 человек. Фото: Виталий СОЧКАН

Второй день город Шебекино и поселения округа подвергаются варварской бомбардировке со стороны ВСУ. За прошедшие сутки, как указал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, было выпущено 850 единиц различных боеприпасов.

Наш корреспондент Виталий Сочкан, побывал в Шебекино и нескольких селах городского округа и лично убедился в этом.

Фото: Виталий СОЧКАН

Первый прилет

Утро было совсем не добрым. Еще на подъезде к Шебекино в поселок Маслова Пристань прилетела ракета. Били направлено - скорее всего по наводке, потому что снаряд упал именно в то место, где днем ранее собирали в колону автомобили и автобусы с жителями для централизованной отправки в Белгород. К сожалению, не обошлось без жертв: вражеский снаряд попал в машину, где находились две женщины. Они скончались на месте.

Фото: Виталий СОЧКАН

Продолжаем свой путь. На какое-то время активные обстрелы Шебекино закончились, и дорога к городу оказалась не заблокирована. На подъезде нас встретила громадная воронка, вокруг были разбросаны фрагменты ракеты. Мы остановились. Осмотрели место. И тут загрохотало - начался очередной массированный обстрел, но еще вдали от самого Шебекино.

Мы въехали в город без приключений. По улицам ходили немногие оставшиеся жители. Чуть позже узнали из беседы с инструктором местной теробороны, что, по их подсчетам, из 40 тысяч населения на месте осталось около 15 000.

Снаряды неуправляемые - могут попасть, куда угодно. Фото: Виталий СОЧКАН

Неожиданные встречи

Первая остановка - у разрушенного здания на углу улиц Московской и Ленина. На первом этаже - разбитые витрины магазина, через дорогу - частично разрушенное здание отделения полиции (прямое попадание снаряда).

Нас останавливает группа из трех человек: две женщины и инвалид на электроколяске. Просят помощи. В городе отключен свет, нет воды, а у мужчины на коляске садятся аккумуляторы. Человек не сможет передвигаться. Предложили подвезти, поискать источник электроэнергии. Говорили, что в центре города работает генератор. Но коляска не складывается, и погрузить ее в машину никак не удается.

- Ладно, разберусь как-нибудь сам, - говорит мужчина, представившийся Шаманом.

Фото: Виталий СОЧКАН

Потом - неожиданная просьба:

- Ребят, тут связь совсем не работает, да и телефон сел, а зарядить негде. Позвоните дочери: волнуется она.

Предлагаем Шаману записать на видео обращение к дочке, а мы потом передадим: связи, действительно, никакой. Все антенны на нуле. Простились - поехали дальше.

К чему эта ненависть?

Подъезжаем к центру Шебекино. Здесь тихо и пустынно. У здания общежития, которое накануне горело от попадания снаряда, заметили семью. Мужчина и женщина выносили вещи и аккуратно укладывали в стоящий неподалеку автомобиль.

Подошли к ним, разговорились. Семья переезжает за город, на дачу. Детей вывезли раньше к своим родителям, «подальше от этого кошмара».

- Паники, - сказал глава семейства, - не испытывали. Да, страшно было от ударов, которые начались в полночь. Но обстрелы Шебекино продолжаются уже не первый день, поэтому все необходимые вещи мы приготовили заранее, а сейчас перевозим уже оставшуюся бытовую технику.

Фото: Виталий СОЧКАН

Проходимся по этажам пустынного здания, в коридорах которого еще явственно ощущается запах гари. Вокруг общежития разбросаны фрагменты кровли. Стоящие чуть поодаль корпуса местной администрации, Пенсионного фонда также пострадали. Посреди центральной площади зияет воронка. Окна в зданиях выбиты, стены посечены осколками. Кругом - поврежденные ударом деревья.

К зданию администрации подходит пожилая женщина:

- Вы не знаете, где воды набрать?

В машине было две бутылки питьевой - отдали.

Вечером 2 июня в округе приостановили авто- и ж/д- сообщение до конца месяца. Фото: Виталий СОЧКАН

Вернулись в общежитие в надежде найти еще кого-то, кто тут остался. На втором этаже, у открытой комнаты, увидели двоих мужчин:

- Вот, собираемся. Света и воды нет. Уходим в дом к матери: у нее колодец во дворе.

Впечатление от этих встреч тягостное. Люди в полном недоумении и спрашивают об одном и том же:

- Зачем они стреляют? Ведь в городе только мирные люди. Нет ни солдат, ни техники. К чему эта ненависть?

Одна из собеседниц рассказала, что за несколько недель до начала массированного обстрела на телефоны стали приходить СМС с угрозами: «Мы вас уничтожим. Сравняем Шебекино с землей. Вам тут не жить». Поражаемся вместе с рассказчицей: «Неужели такое возможно?».

Фото: Виталий СОЧКАН

Братцы, горим!

Внезапно недалеко от здания администрации по улице Парковой за высокими соснами замечаем клубы взметнувшегося черного дыма. Прилет? Бежим туда.

Горит крыша многоэтажки, пламени помогает сильный ветер. Все трещит, летят осколки кровли. Огонь разгорается буквально на глазах, пожирая даже стоящие рядом с домом деревья.

Возникший из ниоткуда охранник вызывает пожарную команду, которая прибывает минут через десять. Чуть раньше приезжают ребята из теробороны:

- Этот дом вчера отселяли. Вроде никого не должно быть в квартирах.

Тем не менее, забегают в каждый подъезд и кричат, нет ли кого внутри и не нужна ли помощь.

Фото: Виталий СОЧКАН

Теперь тут другие птицы

Непрерывно идут прилеты: один, второй, третий... Громкие хлопки. К нам подходят ребята из теробороны и просят убрать машину с площади:

- Тут «птички» (БПЛА) летают заряженные, а вы как на ладони - уезжайте: в центре сейчас самое небезопасное место.

Прощаемся. И двигаем на выезд из Шебекино.

В городе непрерывно идут прилеты: один, второй, третий... Фото: Виталий СОЧКАН

Однако на Московской улице - опять попадание в жилой дом. Пожар, который в считанные минуты сожрал половину здания и практически всю кровлю. Кто-то вызвал спасателей - прилетели в считанные минуты. Оперативно растянули шланги и начали заливать огонь. И тут над головой - сильнейший свист, затем грохот.

Ощущение нереальности. От тебя ничего не зависит. С каждой минутой обстрел усиливается, и ты не понимаешь, с какой стороны может прилететь. Говорят, что бьют «градами». Снаряды неуправляемые - могут попасть, куда угодно.

Отгоняем машину за угол дома: местные сказали, что там безопаснее - в случае прилета точно не заденет. Громкие хлопки продолжаются - уже перестаем их считать.

Фото: Виталий СОЧКАН

Пора уезжать. Пожар затух, превратив дом в остов с зияющими пустыми, выгоревшими окнами. Впечатление жуткое. В это время ребята из теробороны выводят оставшихся жильцов.

- Страшно подумать, - говорит один из них. - Людям ведь некуда будет возвращаться. Одно пепелище осталось. Но они зря стараются - нас не запугать. Жалят как комары. Да, больно. Но не смертельно. Отстроим все заново.

Жмем руки на прощание и идем к машине. Однако, удивились: позади нее стоят три сгоревшие автомобиля, рядом зияет воронка с остатками снаряда. «А говорили, что за углом стоять спокойнее», - переглянулись мы между собой…

Многострадальный городок Шебекино. В войну его грабили и разрушали фашисты, а сегодня новое поколение неонацистов пытается опять это сделать.

Прилетело в шесть утра

Еще одна встреча - с жителем соседней деревни Новая Таволжанка Алексеем Крюковым. В его дом во время массированного обстрела попала ракета:

- На улице управлялся с хозяйством. В комнате были дети и жена. Спали еще. Сам я уже две недели спокойно не сплю: прилеты постоянно. И тут началось в очередной раз. Удар пришелся по крыше - я и не понял сначала. Потом дым и пламя: горела крыша. Я бегом в дом - слава Богу, все были живы, никто не пострадал. Вылетели на улицу, вызвали пожарных. До их приезда решили начать тушить собственными силами. Получилось, но крыши не стало, - говорит Алексей, указывая на дом.

Дом Алексея Крюкова после обстрела. Фото: Виталий СОЧКАН

Уезжаем в сторону Белгорода. По тихим и безлюдным улицам Шебекино. Чистый и уютный городок. Но, глядя в окно машины, подумалось: никого, как в Чернобыле…

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