16 человек получили ранения при атаке ВСУ Шебекинского округа Белгородской области 1 июня 2023

В Белгороде в районе жилых домов на газон упал БПЛА, после чего произошел взрыв. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 1 июня.

Хуже всего обстановка в Шебекинском городском округе. За сутки туда прилетели 850 единиц различных боеприпасов. Хотя жертв нет, но ранены рекордные с начала СВО 16 человек. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домов и машин уточняется. Повреждения получили три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

В Грайворонском округе зафиксированы 65 прилетов. 27 минометных снарядов выпущено по окраине села Козинка. Есть разрушения двух частных домов. По селам Глотово, Рождественка и Мокрая Орловка пришлось 32, четыре и два минометных снаряда соответственно. 13 прилетов насчитали в Белгородском районе. Семь артиллерийских снарядов выпущены по селу Нечаевке. Повреждена ЛЭП. Село Щетиновка обстреляли из ствольной артиллерии (шесть снарядов).

Хутор Старый Волоконовского района атаковали 19 раз. Четыре минометных снаряда прилетели в село Новопетровку Валуйского горокруга. Двум пострадавшим оказали медпомощь. Повреждены четыре частных дома (выбиты стекла, посечены фасады и кровля), четыре административных и одно сельскохозяйственное здание. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попали села Графовка, Репяховка и Вязовое. Зафиксированы три (дважды) и один прилет соответственно.

В Белгороде в районе жилых домов на газон упал БПЛА, после чего произошел взрыв. Есть двое пострадавших. Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Повреждены один автомобиль, окна в девяти квартирах и оконные проемы в торговых помещениях. В Борисовском районе два минометных снаряда прилетели на окраину села Богун-Городок. Пострадал житель Грайворонского городского округа (всю необходимую медпомощь он получил) и его машина.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 2 июня, две женщины погибли и двое мужчин ранены во время обстрела поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.