Под Белгородом мужчина погиб в результате обстрела ВСУ, а его жена и теща попали в больницу

Фото: из телеграма Вячеслава Гладкова. Фото: Предоставлено "КП"

Информацией о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 29 мая поделился глава региона Вячеслав Гладков.

Так, 20 прилетов за сутки зафиксировали в Белгородском районе. Все удары пришлись на село Журавлевка. Один минометный обстрел произошел в Борисовском районе. ВСУ ударили рядом с селом Богун-Городок. А Волоконовский район обстреляли дважды. Один минометный снаряд прилет в хутор Старый. Также под огонь попало село Тишанка. Во всех случаях никто не пострадал. Разрушений нет.

39 прилетов зафиксировали в Грайворонском горокруге. По селу Козинка пришлось 12 минометных снарядов, по пункту пропуска – семь. Люди не пострадали. Предварительно, 16 домов частично разрушились. Также было возгорание в здании неэксплуатируемого сельскохоз предприятия. Из миномета обстреляли село Мокрая Орловка. Шесть снарядов выпустили в поле, еще семь - по территории сельхозпредприятия. В итоге загорелось одно из строений. Никто не пострадал. Также под огонь попали села Рождественка и Сподарюшино – зафиксировано пять и два прилета соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В районе поселка Чапаевский сбили беспилотник противника.

- В Краснояружском районе рядом с селом Староселье атаковал дрон-камикадзе. Последствий нет, - продолжил губернатор. - Новооскольском городском округе противник дважды предпринял попытку атаковать с помощью беспилотников. В районе поселка Полевой обнаружен дрон, на борту которого имелось взрывное устройство. При приземлении не сдетонировал. Прибывшими на место взрывотехниками БПЛА был ликвидирован. Ещё один беспилотник сбит в районе хутора Попасный. Пострадавших и разрушений нет.

Больше всего прилетов зафиксировали в Шебекинском городском округе - 155 прилетов. Шесть снарядов прилетело в пункт пропуска. Никто не пострадал.

По самому городу выпустили 48 снарядов – 39 артиллерийских и 9 минометных. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия. На одном из них четыре человека получили ожоги верхних дыхательных путей. Кроме того, в Шебекино повредилась линия электропередачи, был перебит газопровод. Зафиксировали повреждения двух домов, 13 автомобилей, одного коммерческого объекта.

42 артиллерийских снаряда выпустили по селу Новая Таволжанка. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получили девять частных домовладений, три автомобиля и линия электропередачи. По селу Архангельское прилетело четыре снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Обстреляли также село Графовка - шесть прилетов. Погибший мужчина, его жена попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама с гипертоническим кризом. В результате обстрела оказалась оборвана линия электропередачи, повреждено одно домовладение, 10 хозпостроек и четыре автомобиля.

Из артиллерии по селу Безлюдовка выпустили восемь 8 снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Село Муром обстреляли из миномета. Зафиксировали 39 прилетов. Пострадавших нет. Повреждено восемь домов. По хутору Балки выпустили два снаряда. Никто не пострадал.