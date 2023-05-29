Четверо белгородцев ранены в результате обстрела Шебекино со стороны Украины 29 мая 2023

Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 мая, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков. В Шебекино атаковали два промышленных предприятия. Из-за попадания снарядов загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

- Есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести.

Тем временем, в результате обстрела села Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа после обстрела загорелось здание гостиницы и мойки.

- Все оперативные и аварийные службы работают на месте, - уточнил Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 28 мая, четыре дома были повреждены после обстрела белгородского села Новой Таволжанки ВСУ. А в селе Белянке в результате атаки со стороны Украины на парашюте опустился неизвестный предмет. Днем ранее, 27 мая, при обстреле ВСУ Шебекино погиб один человек, трое получили ранения.