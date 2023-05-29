Пожар на белгородском предприятии, которое обстреляли ВСУ, ликвидирован

Сегодня, 29 мая, со стороны Украины атаковали белгородский город Шебекино. Из-за обстрела загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями на одном из предприятий, из-за чего ранения получили четверо сотрудников.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил в своем телеграм-канале, что открытое горение ликвидировано, пожарные расчеты продолжают проливать конструкции и очаги тления.

- В воздухе еще сохраняется запах продуктов горения, для проведения точных замеров их концентрации в воздухе на место уже выехали специалисты, - пояснил чиновник.

Кроме того, в результате обстрела в некоторых микрорайонах города и селах округа отсутствует электроэнергия. Энергетики в самое ближайшее время приступят к восстановительным работам и переводу абонентов на резервные линии, чтобы свет в домах появился как можно скорее.