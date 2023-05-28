15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области атаковали ВСУ 27 мая

Шебекино. 27 мая. Один из 12-ти попавших под обстрел многоквартирных домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 28 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за 27 мая.

Самые тяжелые последствия обстрелов в Шебекинском городском округе (103 прилета). Большая часть из них (38) пришлась на Шебекино. Погиб Николай Сергеевич, он работал охранником на одном из предприятий города. Также пострадали двое несовершеннолетних. У 15-летней девушки обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей, у 17-летнего юноши – контузия головного мозга. Кроме того, пострадал мужчина, у него ссадина на голове и психологический шок. Все раненые сейчас в больнице. Повреждены 85 квартир, 17 автомобилей, 12 многоквартирных домов, шесть частных домов, четыре предприятия, три магазина и один спортивный объект. 20 раз из миномета и гранатомета обстреляли пункт пропуска. Села Новую Таволжанку, Муром и Белянку атаковали из гранатомета 13, шесть и два раза соответственно. В селах Середе и Безлюдовке 15 и девять прилетов соответственно.

На Грайворонский горокруг пришлись максимальное за сутки число минометных снарядов - 115. По КПП ударили 58 раз. В селе Козинке (30 снарядов) повреждены пять частных домов, три административных здания и две хозпостройки. Село Заречье-Первое обстреляли 14 раз. На село Мокрую Орловку пришлось 13 минометных снарядов. Поврежден автокран.

В Белгородской район прилетели 19 снарядов. По селам Журавлевке и Лозовому выпущены девять и восемь снарядов соответственно. Село Драгунское дважды атаковали с помощью самодельного взрывного устройства. Хутор Старый из Волоконовского района обстреляли два раза из снайперской винтовки Драгунова. Минометный снаряд прилетел в село Богун-Городок Борисовского района. На окраине села Поповки Краснояружского района удалось сбить беспилотник.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, днем ранее, 26 мая, со стороны Украины атаковали 17 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области.