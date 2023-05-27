17 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области обстреляли ВСУ 26 мая 2023

Чаще всего выпущенные со стороны Украины пули и снаряды беспокоили жителей Грайворонского горокруга. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 27 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за 26 мая.

Чаще всего выпущенные со стороны Украины пули и снаряды беспокоили жителей Грайворонского горокруга. Из миномета и артиллерии обстреляли село Козинку – всего 123 прилета. Разрушены семь домов и один сарай. В Грайвороне после семи атак повреждения получили десять частных домов, один автомобиль, перебита газовая труба. По селу Глотово выпущены шесть минометных снарядов – разбита крыша в нежилом доме.

106 раз был обстрелян Шебекинский городской округ. Из миномета 13 раз обстреляли пункт пропуска. Село Новая Таволжанка подверглось атаке минометов и артиллерии (16 снарядов). Пострадала женщина 1970 года рождения. С поверхностными осколочными ранениями головы, верхних и нижних конечностей ее доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Также повреждены оздоровительный комплекс, два корпуса птицефабрики, восемь домовладений и три автомобиля. В городе Шебекино зафиксированы 23 прилета. Мужчину 2002 года рождения с осколочным ранением лица, головы и правой голени доставили в больницу. Повреждены светофор, три транспортных средства, шесть домов. На село Архангельское пришлось 14 прилетов из миномета. Повреждены одно предприятие, один дом и один автомобиль. Муром атаковали 13 раз - из минометов и артиллерии. По поселкам Первомайскому и Ленинскому выпущено по 11 артиллерийских снарядов, по селу Середе – пять.

Волоконовский район обстреляли 14 раз. 11 минометных снарядов пришлись по хутору Старому, трижды из ствольной артиллерии обстреляли село Тишанку. Белгородский район попал под обстрел девять раз. В поселках Майском и Октябрьском из-за сброса с беспилотника взрывных устройств повреждена кровля административных зданий. По селу Журавлевке снова били артиллерией (семь снарядов). По Валуйскому городскому округу выпущено шесть минометных снарядов. Все пришлись на село Новопетровку. В Краснояружском районе на окраине села Поповки с БПЛА сбросили два неустановленных взрывных устройства. В Белгороде квадрокоптер доставил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, cегодня, 27 мая, со стороны Украины атаковали город Шебекино. Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Ее доставили в районную ЦРБ.