Один убит, трое ранены, повреждены 17 домов и 12 машин: стали известны последствия атаки ВСУ на белгородский Шебекино 27 мая 2023

Выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 27 мая, белгородский Шебекино пять раз попадал под обстрел со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

- Самое страшное - погиб человек. Трое ранены. Среди них двое детей. Всем раненым окажем необходимую помощь всеми ресурсами, которые у нас есть, - пообещал губернатор.

По словам Вячеслава Владимировича, он сам попасть в Шебекино смог только со второго раза.

- Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице.

Гладков признался, что по итогам встречи с силовыми структурами произошли ряд изменений. Каких именно, не уточнил.

- Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации.

Губернатор также назвал последствия для инфраструктуры Шебекино после сегодняшней атаки со стороны Украины.

- В 11 домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий.

Также есть разрушения в частном секторе (шесть домов), зафиксированы повреждения двух крупных предприятий, трех коммерческих объектов и 12 автомобилей.

Зафиксированы повреждения двух крупных предприятий, трех коммерческих объектов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, но где-то уже подрядная организация произвела необходимые замеры. Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят.

Губернатор пообщался с жителями домов, пострадавших от обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко организовать объездные маршруты общественного транспорта, проходящие через Шебекино транзитом.

- Понятно, что это изменит экономику маршрутов у перевозчиков. Но увеличения стоимости билетов мы допустить не можем. Это нужно сейчас с перевозчиками проговаривать. Сергей Викторович уже этой работой занимается. Жду его доклад завтра утром.

Отдельно Гладков затронул ближайшие планы выпускников.

- У всех 11-классников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы хотите идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе.

Кроме того, сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа перенесли на вторник, 30 мая.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 26 мая, 17 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области обстреляли ВСУ. Ранения получили два человека.