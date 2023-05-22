Восемь населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины 21 мая 2023

Грайворонский район в ежедневном режиме подвергается обстрелам ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки. Сразу три муниципалитета атаковали ВСУ.

Волоконовский район обстреляли 31 раз. Хутор Старый попал и под минометный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии, всего было выпущено 28 снарядов. В селе Тишанка двумя снарядами был поврежден офис семейного врача - выбито окно и посечена кровля. Еще одним снарядом из миномета была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка. Аварийные службы полностью восстановили подачу света в дома к 23:50.

В Грайворонском городском округе село Головчино дважды попало под обстрел ВСУ. В обоих случаях взрывные устройства были сброшены с квадракоптеров на здание администрации сельского поселения и на линию электропередачи. Пожар был ликвидирован ближе к 1:00 22 мая, свет восстановили в 4:45.

Шебекинский городской округ был обстрелян 38 раз. Хутор Марьино попал дважды под минометный обстрел, обошлось без разрушений и пострадавших. Село Новая Таволжанка было обстреляно из минометов и артиллерии, всего было выпущено восемь снарядов. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения в двух частных домах – посечены крыши. Также под обстрел из миномета попал таможенный пункт пропуска в Шебекино, всего прилетело девять снарядов. Еще 19 минометных снарядов прилетело в село Середу. Информация по разрушениям уточняется.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 20 мая ВСУ атаковали 16 населенных пунктов Белгородской области.