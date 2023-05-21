16 населенных пунктов Белгородской области обстреляли ВСУ 20 мая 2023

Село Муром регулярно атакуют со стороны Украины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 21 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки. Сразу шесть муниципалитетов попади под обстрелы со стороны Украины.

- По Шебекинскому городскому округу всего зафиксировано 37 обстрелов, - написал глава региона. - В селе Архангельское работала артиллерия, зафиксировано восемь прилетов, повреждено один частный дом. Хутор Балки попал под минометный обстрел - пять прилетов. В селе Муром зафиксированы 16 снарядов от артиллерии, информация по разрушениям уточняется. И город Шебекино ночью обстреляли из РСЗО, восемь снарядов попали на полигон ТБО, загорелся мусор. Сейчас на свалке есть единичные очаги возгорания, которые продолжают тушить, параллельно ведется работа по засыпке грунтом.

В Белгородском районе под обстрел попало село Щетиновка, были выпущены семь снарядов из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет. Борисовский район попал под четыре минометных обстрела, из них хутор Лозовая Рудка дважды и села Богун-Городок и Цаповка по одному прилету. В Волоконовском районе зафиксированы 24 минометных обстрела, из них 18 снарядов легли рядом с хутором Шаховка, четыре - в селе Тишанка и два - в хуторе Старый. В Грайворонском городском округе всего 35 обстрелов, шесть минометных снарядов легли рядом с селом Дроновка и 29 снарядов из АГС легли рядом с Новостроевкой-2.

В Краснояружском районе работала артиллерия, рядом с поселком Красная Яруга зафиксирован прилет 11 снарядов, в селе Староселье - шесть. Один мирный житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму правой ноги, госпитализирован.