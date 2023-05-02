Центральный парк Белгорода: очередной этап развития наболевшей проблемы

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В мае прошлого мы писали о том, что в судебном порядке установлена неправомерность действий городской администрации по начислению арендных платежей арендатору части территории Центрального парка, осуществлявшему деятельность по организации отдыха населения. Тогда и у представителей компании «Геопарк», и у горожан появилась надежда на решение затянувшейся проблемы.

Напомним, почти три года рассматривался арбитражный спор, предметом которого было освобождение части земельного участка парка от созданного силами предприятий Александра Каракулова архитектурно-ландшафтного благоустройства: дорожек и площадок, парковых скульптур и других элементов, Зеленого театра и аттракционов.

Писали мы и о том, что, пока шли многомесячные разбирательства и арендатора отстранили от деятельности в парке, его землепользователи допустили превращение некогда красивой, комфортной территории в совершенно неприглядную и небезопасную.

И вот, в продолжение темы, новое судебное решение. 18 апреля текущего года вступило в силу решение Белгородского арбитражного суда по делу № А08-5576/2020, которое подтвердило неправомерность претензий к арендатору.

- Не говоря о сотнях тысяч рублей судебных издержек и о нанесении репутационного ущерба обоим сторонам, сколько еще неожиданных неприятностей и разочарований для жителей Белгорода способен принести этот затянувшийся конфликт, порождённый уже бывшими чиновниками? – вновь и вновь задает вопросы Александр Каракулов. - Или всё же это была ошибка, которую пора признать и исправить? Может быть, наступил тот момент, когда нужно отставить в сторону амбиции, обстоятельно обсудить все накопившиеся проблемы и претензии, и попытаться найти разумные компромиссы? Перейти, наконец, от разрушения к взаимодействию и посредством муниципально-частного партнёрства развивать Центральный парк во благо жителей Белгорода совместными усилиями.