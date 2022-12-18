Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Красная Яруга

В результате обстрела есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины вечером 18 декабря попал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе.

- По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Вячеслав Гладков также сообщил о повреждении линии электропередачи. На данный момент все аварийные и оперативные службы находятся на месте происшествия. Продолжается подомовой обход.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района один человек погиб и 8 получили ранения различной степени тяжести. В результате обстрела повреждены 60 квартир, 2 частных дома и 32 автомобиля.

На птицефабрике в Белгородском районе, где погиб человек поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

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