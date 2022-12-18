Повреждения после обстрела Белгорода получили 60 квартир, 2 частных дома и 32 автомобиля

Информационный центр у дома №9 на Славянской будет работать в понедельник с 8-00 до 20-00 Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На сегодняшний день в Белгороде завершен обход пострадавших от обстрела в Белгороде. На 17:00 были составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов.

- Предполагаю, что цифры будут меняться - не все жильцы были на месте. Поэтому продолжает работать информационный центр у дома №9 на улице Славянской (сегодня до 22-00, завтра с 8-00 до 20-00), - сообщил Демидов.

Чиновник также сообщил, что составлены акты о повреждении 32 автомобилей. Все восстановительные работы Валентин Демидов обещает взять на личный контроль. А пока оконные проемы, поврежденные в домах, затянуты пленкой.